Není divu, že jeden z přítomných Brňanů na nic nečekal a přivolal policisty. Jenže muž s pistolí mezitím naskočil do tramvaje. Souprava ze zastávky odjela, přivolaná hlídka ji však záhy dostihla, zastavila a vstoupila dovnitř.
„Jakmile muž policisty spatřil, odhodil zbraň na zem. To už mu ale nepomohlo. Hlídka jej za použití donucovacích prostředků vyvedla ven z tramvaje,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Zdrogovaný si hrál na veřejnosti
Ukázalo se, že „ozbrojenec“ pod vlivem drog si hrál s airsoftovou kopií ostré pistole. Jenže manipulace se zbraní na veřejnosti, byť je to jen maketa, nebo volně prodejná zbraň, je přestupkem. „Navíc pokud vyvolá počínání přestupce v okolí vážné obavy, může vést k ráznému policejnímu zákroku,“ podtrhl mluvčí.
Podle zákona o zbraních může Brňan vyfasovat za tento přestupek pokutu až do výše 30 tisíc korun.
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