Osobní automobil narazil do rodinného domu v Žatčanech kolem třetí ráno. K místu se rozjely záchranářské složky. Hasiči museli velmi vážně zraněného řidiče z vozu vyprostit. Následně odstranili havarované vozidlo a provedli provizorní zajištění poškozeného domu.
„Šlo o muže středního věku, který utrpěl těžká zranění. Vezli jsme jej na urgentní příjem do FN u Svaté Anny,“ potvrdila mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Kvůli jeho stavu nebylo možné u něj provést zkoušku na alkohol. „Za nehodou bude zřejmě vyšší rychlost vozidla,“ uvedl mluvčí policie Petr Vala.
Štěstím v neštěstí bylo, že dům je dlouhodobě neobývaný a momentálně se nabízí k prodeji. K dalším zraněním tak nedošlo.
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