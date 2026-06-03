„Do pátrání se zapojily dvě desítky policistů, kteří prověřovali místa, ke kterým má žena blízký vztah. Zaměřili se zejména na lokality Malá Baba a Zamilovaný hájek v Brně. Do akce byl nasazen také vrtulník Letecké služby Policie ČR vybavený termovizí. Pátrání pokračovalo rovněž v centru Brna, na hlavním nádraží i v jeho okolí,“ uvedl mluvčí policie Petr Vala.
Ženu postrádají její blízcí poté, co odešla z domova v Králově Poli a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe nemá a je nekontaktní.
Pohřešovaná je vysoká přibližně 165 centimetrů a štíhlé postavy. Má kratší černé vlasy a nosí výrazné dioptrické brýle s červenými obroučkami. Naposledy byla oblečena do volnějších červených džínů nahrnutých u kotníků, bílé větrovky a bílého trička s krátkým rukávem.
„Vzhledem k tomu, že se žena nachází v psychické nepohodě, mohou být obavy o její bezpečí na místě. Policisté se proto obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání,“ dodal Vala. Pokud někdo pohřešovanou ženu viděl nebo o ní má informace, volejte na policejní linku 158.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
VIDEO: Policisté a hasiči vypátrali ženu (83), která se ztratila při houbaření u Radějova na Hodonínsku. (září 2025)
Policisté a hasiči vypátrali ženu (83), která se ztratila při houbaření u Radějova na Hodonínsku. (září 2025) Policie ČR