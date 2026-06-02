První dívku měl podle obžaloby osahávat na prsou, zasouvat jí prsty pod kalhotky a do vaginy, byť se dívka bránila. Stejné praktiky použil i na druhou nezletilou příbuznou. „Čelil tak obžalobě z dvojnásobného znásilnění,“ uvedl soudce Miloš Žďárský. Oběma dívkám bylo v době prvního útoku teprve 9 let.
Muž se přiznal, soud posvětil dohodu o vině a trestu. Zvrhlík tak překvapivě vyvázl pouze s třemi roky vězení s pětiletou podmínkou, sexuologickou léčbou a dohledem probačního úředníka. Už dříve oběti svých zvrhlých choutek odškodnil.
Šokující je, že za mírnější trest „orodovala“ rodina oběti. „V tom směru vystupovala širší rodina, která je s tím smířena,“ poznamenal soudce. Obě strany se vzdaly práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.
Případ Anička 2?
Případ vzdáleně připomíná osud dívky, která je ve veřejném prostoru jmenována jako Anička, také z Vyškovska, kterou v letech 2020-2022 znásilňoval její nevlastní otec. Otčím si dívku natočil při intimním styku, poté ji skoro rok a půl až pětkrát týdně nutil k sexu. Před Okresním soudem ve Vyškově prohlásil vinu, Krajský soud v Brně tak už přezkoumával jen výrok o trestu. Původně uložené tříleté vězení podmínečně odložil na pět let!
Brněnský krajský soud odůvodnil verdikt tak, že přihlédl k doznání pachatele, jisté míře sebereflexe i k jeho závazkům vůči zbytku rodiny i vůči oběti, které by měl platit odškodnění.
ÚS: Porušení práva oběti
Verdikt vyvolal protesty veřejnosti, Ústavní soud konstatoval, že Krajský soud v Brně porušil práva oběti, když otčímovi za znásilňování uložil podmínku. Na základě dívčina případu byl přijat takzvaný lex Anička - zákon, který přinesl povinné vzdělávání soudců a nově i posuzování náhrady škod obětem.
Dominik Feri u odvolacího soudu: Dostal tři roky nepodmíněně, zmíní mu soud trest?