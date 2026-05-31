Při první kontrole sváděl pozitivní test na energetické nápoje, lékařské vyšetření však odmítl. „To si děláte...aprila není, ne? Já, slušný kluk, ani nepiju. Tady je nějaká skrytá kamera?“ snažil se žertovat s hlídkou. Jenže na fleku přišel o řidičák a policisté mu další cestu zakázali.
O týden později se však situace opakovala. Opět stejný řidič, opět pozitivní test na drogy a opět odmítnutí lékařského vyšetření. „Mě ho sebrali,“ přiznal hlídce. Proč i tak řídil, nedokázal vysvětlit.
Prý si jen vyjel na moruše
Aby toho nebylo málo ignoranta další týden zastavili pro změnu hodonínští strážníci, kteří na místo přivolali státní policisty. „Zase já, strašnej. Já se tady byl podívat, jestli tady kousek rostou moruše,“ vysvětloval.
Zfetovaný ingorant z Hodonínska přišel o řidičák i auto Policie ČR
Hlídce ale došla trpělivost a jeho auto nechala odtáhnout. „Auto jede s námi,“ uzavřel diskuzi policista. „Nyní se bude ze svého jednání zodpovídat před správním orgánem, kde mu kromě pokuty až do výše 75 tisíc korun hrozí i tříletý zákaz řízení,“ shrnul případ policejní mluvčí Petr Vala.
Jen od začátku roku policisté na Hodonínsku odhalili téměř osm desítek řidičů, kteří při silničních kontrolách měli pozitivní test na drogy.