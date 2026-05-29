Konflikt se stal krátce po půl desáté hned na začátku dálnice při vjezdu do Brna, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony kamionů. „Zhruba na půl hodiny byl kvůli tomu zcela zastaven provoz na dálnici,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Pět aut v sobě a dva zranění! Hromadná nehoda u Blučiny komplikuje provoz na D2

Ilustrační foto
Navrch měl evidentně cizinec řídící kamion. Ze střetu totiž vyvázl bez zranění, zatímco autobusák potřeboval pomoc záchranářů. „Po ošetření jsme ho s podezřením na těžké zranění převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Autobus byl podle policie v době konfliktu bez cestujících. „Zjišťujeme k čemu a proč tam vlastně došlo,“ upřesnil mluvčí policie s tím, že se policisté budou případem i nadále zabývat.

VIDEO: Řidič v plné rychlosti najel na D2 u Brna zezadu do kamionu. (leden 2026).

Video
Video se připravuje ...

Řidič v plné rychlosti najel na D2 u Brna zezadu do kamionu. (leden 2026) Policie ČR