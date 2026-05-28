„Muž a jeho snoubenka se vypravili v podvečer na romantickou procházku. Měli ale smůlu na trojici opilců, kteří zřejmě chtěli za každou cenu vyvolat konflikt. Na dvojici začali vulgárně pokřikovat. Muži se posmívali, že má hubené nohy, a že by ho nejraději zbili,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.
Zastal se přítelkyně
Muž se snažil urážky ignorovat, ale když křiklouni začali vulgárně urážet i jeho přítelkyni, ohradil se. „Na to skupinka zřejmě čekala a okamžitě na něho zaútočila. Napadený se snažil bránit, proti přesile, která se chlubila kriminální minulostí, ale moc šancí neměl,“ pokračovala mluvčí.
Opilci ho doslova zasypali ranami. „Schytal několik ran pěstí i kopů až skončil v řece. Tam pak po něm agresoři házeli kameny,“ popsala děsivou scénu Cejnková. Přítrž řádění udělali policisté, které přivolali svědci.
Parta mladíků (všichni kolem 20) napadla v Denisových sadech v Brně muže (48), ten se po útoku skutálel ze schodů. Městská policie Brno