Topala dostal u okresního soudu za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti čtyři a půl roku vězení, pět let nesmí řídit. Proti verdiktu se odvolal ke krajskému soudu.
„Moc mě to mrzí, co se stalo. Nebyl jsem opilý, nejel jsem rychle. Asi jsem měl mikrospánek,“ tvrdil odvolacímu senátu. Jeho obhájce žádal o snížení trestu s tím, že Ukrajinec nemá záznam v kartě řidiče, události lituje a přiznal vinu. „Rovněž už poskytl finance pozůstalým nad rámec,“ řekl obhájce.
Ve hře byl i fakt, že nikdo z cestujících kromě řidiče nebyl připoutaný. Přitom na hranicích při kontrole českou policií bylo vše ještě v pořádku. „Udělali jsme si přestávku na pumpě a pak už nevím," nedokázal Topala vysvětlit, proč osazenstvo před další jízdou nezkontroval.
Soud: Hrubé porušení předpisů
Odvolací senát mu nakonec čtyři a půl roku v base potvrdil. „Šlo o závažnou dopravní nehodu, při které zemřela mimo jiné matka s dcerou, jedna osoba má trvalé následky. Profesionální řidič by měl na dálnici sledovat provoz se zvýšenou opatrností, místo toho nezpozoroval kolonu a ještě vezl šest nepřipoutaných osob. Do kamionu napálil v rychlosti 101 kilometrů v hodině,“ řekl soudce Josef Teplý.
Za nepřipoutání krácení odškodného
U většiny příbuzných zemřelých pasažérů a zraněných, kteří nehodu přežili, odvolací senát snížil výši odškodnění s tím, že nebyli připoutaní. Nároky dalších příbuzných odkázal k civilnímu soudu, nebo je zamítl. Verdikt je pravomocný.
VIDEO: Srážka autobusů na D2 v červenci 2023
Policejní video ze srážky autobusů na D2 v červenci 2023 Policie ČR
