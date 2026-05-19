Při prvním konfliktu vzal mačetu, vnikl na cizí pozemek a protivníka ohrožoval zbraní. Ten se naštěstí schoval do garáže.
Další výbuch vzteku mu způsobila přítelkyně, která ho opustila. Vyhrožoval jí smrtí prostřednictvím textových i hlasových zpráv.
Na vlakovém nádraží v Letovicích pro změnu přiložil jinému muži plynovou pistoli ke hlavě a vyhrožoval mu zastřelením. Ten po něm totiž žádal, aby mu vrátil půjčených šest tisíc korun.
Nejdrsnější výstup, po kterém skončil v policejní cele a poté ve vazbě předvedl v Boskovicích. Zfetovaný potkal svého soka v lásce, jak se vede s jeho expřítelkyní. Po vyhrocené hádce bodl amanta nožem do zad a poté ho zranil ho v obličeji.
Všeho lituje, léčí se
Právě toto původně těžké ublížení na zdraví bylo po vyhodnocení všech okolností překvalifikováno na pokus o vraždu. „Pan obžalovaný je ohrožen sazbou od 10 do 18 roků vězení,“ uvedl u soudu žalobce Robert Hanuš.
David P. skončil po svých excesech v terapeutické skupině, kde se snaží zbavit drogové závislosti. „Uznal svou chybu, změnil svůj životní styl. Uznává, že pervitin v kombinaci s jeho impulsivní povahou byla chyba,“ citoval soudce Martin Vrbík z hodnocení terapeutů. I proto je obžalovávaný nyní na svobodě.
„Mrzí mě, co jsem udělal. Chyboval jsem, jsem připravený nést trest. Řešil jsem své deprese a potíže špatně. V léčbě se chci napravit,“ uvedl David P. v úterý u krajského soudu. Verdikt padne v červnu.
