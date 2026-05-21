„V současné době jsme již vyslechli majitele psa a intenzivně prošetřujeme všechny okolnosti případu. V souvislosti s vyšetřováním policisté zadali vypracování znaleckých posudků, na jejichž výsledky nyní čekají.," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Na případ upozornilo na svém webu sdružení Běhejme a pomáhejme útulkům s tím, že jde o dvouletého Arona plemene Cane Corso. „Je popálený zhruba na polovině těla. Aktuálně je v péči jedné ze záchranných stanic,“ řekl Blesk.cz zástupce sdružení Petr Sokolík.
Policie hledá svědky
Policie zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat proti neznámému pachateli. Zároveň žádá veřejnost o pomoc. „Pokud byl kdokoliv svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, případně má informace související s událostí, obraťte se prosím na linku 158," dodal mluvčí.
Sdružení Běhejme a pomáhejme útulkům nedávno upozornilo na jiný případ, kdy v Brně mladík brutálně zbil psa plemene bully. Usvědčilo ho video, které natočil svědek. Policie bijce vyšetřuje pro podezření z týrání zvířete. Pes mu byl odebrán, aktuálně pro něj hledají nového majitele.
Tyran v Brně mlátil do psa jako do boxovacího pytle. (květen 2026)