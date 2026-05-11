„Dobrý den, prosím o pomoc. Moje malá sestřička se ve středu 6. 5. večer nevrátila domů a poslední kontakt byl v 21:15 hodin. Od té doby je nedostupná. Je hodná, nekonfliktní,“ zveřejnila na sociální síti Sabina Karásková.
Může být omámená
Podrobnosti přidala máma obou dívek Jaroslava: „Nevrátila se večer z Brna domů. Má zřejmě vybitý mobil a nedá se s ní spojit. Je jí 15 let, ale vypadá starší. Na sobě má fialovou sametovou mikinu a světle modré rifle. Obuté měla černočervené tenisky,“ upřesnila máma.
„Může být zmatená či omámená, pokud by jí byla podána nějaká látka. Dobrovolně by si sama ale nic nevzala. Může se nacházet prakticky kdekoliv v Brně a okolí, Tišnov a okolí, Domašov a okolí, Kuřim, možná i Vysočina,“ pokračovala Sabina Karásková.
Možná dostala drogy
Rodina má obavu, že by Lenka mohla být v nebezpečí. „Měla jí být údajně podána extáze bez jejího vědomí a někam odtáhnuta z Brna do okolí Kuřimi. Bohužel pátrání je zatím neúspěšné. Pokud byste cokoliv o ní věděli, kontaktujte mne, mámu, tátu nebo policii,“ vyzvala sestra pohřešované.
Podle policejní databáze je pohřešovaná asi 170 cm vysoká. Je hubená, má hnědé oči i vlasy. Netrpí žádnou nakažlivou chorobou.
