Strážníky k tunelu přivolal řidič tramvaje, kterému tam muž už poněkolikáté bránil v průjezdu. „Tentokrát musel soupravu úplně zabrzdit, protože chodec z kolejiště nevyšel ani po intenzivním zvonění,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Muž strážníkům nabídl vysvětlení. „Tvrdil, že prostředkem kráčel kvůli tomu, že měl strach z pavouka, který lezl po stěně tunelu,“ pokračoval mluvčí strážníků. Ještě zajímavější bylo jeho vysvětlení, proč do tunelu opakovaně chodí.
„Řekl, že do tunelu občas chodí s přítelkyní a naznačil kopulační pohyby,“ dodal Ghanem. Strážníci poté muže jasně upozornili, že dostaveníčka s partnerkou si musí zvolit mimo tramvajovou trať a zdůraznili mu, že nepřichází v úvahu, aby se do tunelu ještě někdy vrátil.
VIDEO: Kněz Milan Pazdera posvětil sošku svaté Barbory u nového tunelu v Brně (únor 2026).
