„Nehoda se stala krátce před sedmou hodinou v centru obce. Mladá žena při ní utrpěla zranění, která si vyžádala transport vrtulníkem do brněnské nemocnice,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

ilustrační foto
Dechová zkouška u řidiče dopadla podle mluvčího negativně. Nyní policisté hledají svědky, kteří by jim mohli pomoci objasnit, jak k nehodě došlo. „Žádáme svědky, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 633 260 nebo na mobilním čísle 725 574 043,“ vyzval mluvčí policie.

Ten přidal i apel: „Potřebovali bychom hlavně svědectví ženy (viz. foto v kroužku), která přecházela v době nehody po přechodu z opačné strany,“ upřesnil. Policisté ale podle něj určitě využití i případné kamerové záznamy od projíždějících řidičů.

Policisté hledají svědky úterní nehody v Petrově na Hodonínsku, kde kamion srazil na přechodu mladou chodkyni.
Autor: Policie ČR