Stanici promoci pro malá zvířata provozuje Zdeněk Machař už 35 let. Nyní stojí na pokraji konce. „Veškeré zázemí máme pryč. Je to hrůza. V životě jsem nic takového nezažil. Ložnice, pokoj, koupelna, kuchyň, prostě všechno lehlo popelem,“ řekl.

Stanice bude nyní fungovat v provizorním režimu. „Zprovoznit bude zapotřebí především vodu pro zvířata, to je prvořadý úkol,“ zdůraznil.

Hasiči dostali informaci o ohni dvě hodiny po půlnoci. „Podle prvotního hlášení byly tři osoby mimo budovu. Objekt byl zasažený v plném rozsahu, rozměr byl přibližně deset krát deset metrů. Nasadili jsme tři vodní proudy," popsal zásah mluvčí hasičů Jan Dvořák. Plameny dostali pod kontrolu za hodinu a čtvrt. Příčinu zjišťuje vyšotřovatel.

Záchranná stanice pro ptáky a malé savce je v Brně-Slatině v provozu od roku 1991. Prostředky na sbírku lze posílat na účet 1351736399/0800.

Provozovatel záchranné stanice pro ptáky Zdeněk Machař po požáru (7.5.2026) Zdeněk Machař

Oheń poničil zázemí záchranné stanice v Brně.
Autor: Zdeněk Machař