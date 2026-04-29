Cizinec procházel zřejmě v dobré náladě Pekařskou ulicí. Když šel kolem květinářství a uviděl vystavené květiny a věnečky, napadla ho vylomenina. Jeden z věnečků si nasadil na hlavu a podobně jako Caesar majestátně pokračoval dál.
„Strážníci dostali od volající výstižný popis muže a nemálo jim pátrání ulehčila skutečnost, že měl květinovou dekoraci stále na hlavě,“ řekl k dopadení cizince v ulici Úvoz mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
„Když uviděl strážníky, hned věděl, proč ho zastavují a věneček jim okamžitě podával. To mu ale moc nepomohlo. V posledních dvou týdnech to byl už čtvrtý přestupek, který s ním projednávali, a další tři měl v opisu evidence přestupků. Dostal tak pokutu deset tisíc korun,“ dodal Ghanem.
VIDEO: Brněnští strážníci zachránili muže (66) před uhořením v bytě (duben 2026).
Brněnští strážníci zachránili muže (66) před uhořením v bytě (duben 2026). Městská policie Brno