O dvojici se v té chvíli začala zajímat také obsluha kamery, která místo monitoruje. Spatřila, jak žena (38) vytáhla z tašky peněženku a z ní vyňala několik bankovek. Její společník (34) mezitím hlídal okolí.
S kořistí povedená dvojice daleko nedošla, díky echu ze služebny u nich vzápětí zastavila autohlídka městské policie. Zlodějka se hájila, že se jen zajímala o stav spáče. „Prohledávala jste ho a něco jste mu vytáhla," reagoval jeden ze zasahujících strážníků. Probuzený ospalec hlídce sdělil, že postrádá tři stovky, které našli u zlodějky.
Dvojice se ujala státní policie. Brzy bylo jasno, kriminalisté totiž ženu dobře znají. „Za obdobnou trestnou činnost byla v podmínce. Před soudce putuje i kvůli další krádeži, které se měla dopustit před pouhým měsícem. Státnímu zástupci jsme podezřelou předali ve lhůtě 48 hodin od zadržení v režimu zkráceného přípravného řízení,“ shrnul policejní mluvčí David Chaloupka.
Strážníci dopadli v Brně díky kameře zlodějku, okradla spáče (24.4.2026) Městská policie Brno