Tři roky vězení s podmínkou na pět let a náhrada škody ve výši 732 108 korun. Tak zněl původní verdikt, o kterém rozhodoval krajský soud v odvolacím řízení. Paradoxně se proti němu odvolal pouze zmíněný tyran. Soud tak neměl možnost ho poslat do vězení.
Už nelituje
„Můj klient prohlásil vinu. Přesto nesouhlasí s délkou zkušební doby. Ta je nepřiměřeně dlouhá. Vyřazuje ho na dlouhou dobu z pracovně – společenského života. Nesouhlasí ani s výší náhrady. V obdobných případech bývá nižší,“ řekla před soudem právní zástupkyně obžalovaného.
To doslova nadzvedlo ze židle státního zástupce. „Výší trestu se při přiznání viny není možné v odvolacím řízení zabývat. Před soudem prvního stupně to vypadalo, že svého činu lituje. Nyní se ale k tomu postavil zády. Zdůrazňuji, že to týrání trvalo osm let a jemu hrozilo až osm let ve výkonu trestu. Trest rozhodně nebyl nepřiměřený,“ zdůraznil.
Poškozený ušní bubínek
Podobně to viděla i zmocněnkyně týrané ženy. „Opakovanými údery do oblasti ucha jí například způsobil perforaci ušního bubínku. Povalil ji na zem a kopal do ní. Opakovaně jí vrazil do zubů. Dva znalecké posudky prokázaly, že žena trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Nikdy se jí ani neomluvil. Útoky přitom vedly k opakovaným zraněním, včetně poranění vyžadujících lékařské zákroky,“ upozornila.
Tříčlenný soudní tribunál si vyžádal přestávku na vynesení rozsudku a pak rozhodl: „Napadený verdikt se ruší v náhradě újmy. Nově je stanovena na částku 532 108 korun. Přihlédli jsme k obdobným rozsudkům v podobných případech. Naopak tříletý trest s pětiletou podmínkou by rozhodně neměl být diskvalifikační a zůstává v platnosti,“ řekla soudkyně Dana Kancírová.
