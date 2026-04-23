Zásahu předcházelo pečlivé sledování cvrkotu v objektu. Když získali kriminalisté z Toxi týmu povolení k domovní prohlídce, přistoupili společně se zásahovou jednotkou k akci. Čekalo je ovšem jedno překvapení.
„Komplikací při zásahu představoval urostlý rotvajler, kterého museli policisté zajistit,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.
Mohl vyrobit drogy za miliony
Uvnitř domu našli policisté tři dospělé, ale také dvě děti. Kriminalisté objevili varnu pervitinu, hotovou drogu i další chemikálie určené k její výrobě. „Jejich množství bylo tak velké, že by z nich bylo možné vyrobit drogu v hodnotě několika milionů korun,“ upozornil mluvčí.
Hlavní protagonista, který měl výrobu a obchod s drogami pod palcem, putoval do vazby, kde si počká na trest.
V Brně vybral Toxi tým drogové doupě (23.4.2026) Policie ČR
