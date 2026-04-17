„V neobývané a poničené chatě došlo ke konfliktu čtyř bezdomovců. Na místě zůstal zraněný jeden z nich (54), ostatní z místa zmizeli,“ popsal situaci ze čtvrtečního podvečera mluvčí policie Bohumil Malášek.

Horor v Brně: Psychotik napadal otce a pobodal seniora! Nic si prý nepamatuje

Matěji P. hrozí u soudu v Brně až 20 let vězení.

Podřízlý krk

Tušili, že jim hrozí vážné problémy. „Má podřízlý krk a na zádech několik bodných ran,“ hlásil svému kolegovi policista, který se zraněnému muži snažil zastavit krvácení.“

Policisté zadrželi trojici bezdomovců, po jejichž útoku zústal čtvrtý z nich v tratolišti krvi (duben 2026). Policie ČR

To už na místo přijížděli další a další jednotky včetně psovoda. Rychle zjistili, kde se zbývající trojice skrývá a okamžitě za nimi v těžkém terénu vyběhli do kopce.

Vražda na ulici v Brně: Útočník pobodal ženu, zemřela!

Muž vyzbrojený nožem ubodal v pondělí dopoledne v brněnské Mostecké ulici mladší ženu. Poté ho zadržela policie.

Muž měl sekeru

Po pár desítkách metrů jeden z policistů zadržel muže vyzbrojeného sekerou. Vzápětí byli dostiženi i další dva z podezřelých. Kdo a v jaké míře se na napadení podílel, nyní budou zjišťovat kriminalisté.

„Napadený muž byl převezen do nemocnice, kde se prakticky okamžitě podrobil složitému chirurgickému zákroku,“ potvrdil závažnost zranění mluvčí policie.

K dramatické hádce došlo v chatě v Bosonohách, jeden ze čtyř bezdomovců skončil těžce zraněný, ostatní policisté zadrželi.
Autor: Policie ČR