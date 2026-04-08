Odlehlá část bývalého průmyslového podniku láká toulavé kočky už delší dobu. Ochránci zvířat je kastrovali, takže nedocházelo k žádnému nekontrolovatelnému množení. Žily tam proto v relativním bezpečí, až do nedávna.
Odchytil a zavraždil
V betonové zdi, přes kterou kočky do areálu chodily, vyboural někdo otvor a hned za něj umístil sklopec (klec dlouhá 70 až 120 centimetrů, která se prodává na odchytávání kun – pozn. red.). Sklopec někdo umístil i na úzkou pěšinu. Několik koček se nechalo nachytat a zaplatilo za to životem.
„Evidujeme čtyři usmrcené kočky, které někdo nejdřív takto odchytil a následně je brutálně zavraždil. Následně jejich těla pohodil přes betonovou zeď,“ popsala řádění zatím neznámého nepřítele koček Kateřina Tomková ze spolku HandicapCats.
Odměna 25 tisíc
Ochránci zvířat se obrátili na policisty ve Veselí nad Moravou, ti vzhledem k závažnosti případu ho předali kriminalistům do Hodonína. Vyšetřovatelům by určitě pomohlo zejména svědectví, pokud někdo pachatele s pastí viděl.
Handicaps Cats vypsal na dopadení pachatele odměnu 25 tisíc korun. Vrah koček se naopak může těšit na dlouhý pobyt ve vězení. Za týrání a usmrcení více zvířat mu hrozí až šest let vězení.
VIDEO: Pomohli jsme týraným kočkám z Teplic. Dostaly paletu krmení Marp za 70 000 korun (duben 2026). Pomohli jsme týraným kočkám z Teplic. Dostaly paletu krmení Marp za 70 000 korun Kateřina Lang, Fousek, z. s.
Pomohli jsme týraným kočkám z Teplic. Dostaly paletu krmení Marp za 70 000 korun Kateřina Lang, Fousek, z. s.