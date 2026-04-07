„Nehoda se stala kolem 12.30 na silnici I/53 u Oleksovic. Silnice je od té doby neprůjezdná. Odkláníme dopravu na objízdnou trasu přes Oleksovice,“ řekl kolem 14. hodiny mluvčí policie Petr Vala.
Nevěnoval se asi řízení
Záchranáři mezitím zjišťovali stav zraněných. „Naštěstí se ukázalo, že se nehoda obešla bez fatálních následků. Jednu ženu se středně těžkými zraněními jsme přepravili do FN Brno, jednoho muže do nemocnice ve Znojmě a dalších sedm lidí bylo zraněno lehce,“ uklidnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Policisté zjišťují, co bylo příčinou nehody. „Zatím se situace jeví tak, že se řidič autobusu plně nevěnoval řízení a narazil do osobního auta. Poté došlo ke srážce ještě s dalšími dvěma vozy. Pracujeme ale i s jinými verzemi,“ upřesnil Vala.
