Incident zachytila kamera dopravního podniku. Chlapec si při cestě ze školy tramvají krátil čas mobilem. Na ulici Cejl přistoupil do tramvaje muž, který po chvíli zamířil přímo k žákovi.

Ilustrační foto

Pomohli cestující

„Nejdříve požádal mladíka o půjčení mobilního telefonu. Když se tento zdráhal, o přístroj se začali přetahovat. Prakticky obratem se agresorovi podařilo mobil vytrhnout a sebrat. Jakmile tramvaj zastavila, zkusil pachatel zmizet,“ řekl k případu mluvčí policie Bohumil Malášek.

Recidivista (40) okradl v Brně kluka (12) o mobil (duben 2026). Policie ČR

Reakce ostatních cestujících byla ale okamžitá. Ihned vytočili linku 158. Policisté pak byli velmi rychle na místě. „Jim dobře známého recidivistu vypátrali nedaleko,“ pokračoval mluvčí policie.

Jak se ukázalo, byla to ta poslední kapka v pověstném kalichu. „Recidivista v součtu s dalšími prohřešky zamířil přímo do vězení. Školákovi policisté odcizený mobil vrátili,“ dodal Malášek.
Zloděj (40) okradl kluka (12) v brněnské tramvaji o mobil.
Autor: Policie ČR