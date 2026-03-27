Incident se odehrál v brněnské Palackého třídě začátkem března. Chodec směřoval po chodníku směrem na Řečkovice. Když se s cyklistou míjeli, měl senior utrousit poznámku ohledně jeho jízdy po chodníku. To cyklistu rozlítilo natolik, že sesedl z kola a přistoupil k seniorovi.
Řidič pomohl, útočník ujel
Následoval konflikt, během kterého měl cyklista na staršího muže fyzicky zaútočit. Senior při incidentu upadl z chodníku do vozovky. „V tu chvíli místem projížděl řidič, který stihl před padajícím mužem zastavit a přispěchat mu na pomoc,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Senior skončil v nemocnici
Obětavý řidič přivolal záchranáře a policii. Na výzvu, aby cyklista na místě zůstal, útočník nedbal a odjel. „Senior utrpěl komplikované zranění, pro které byl převezen do nemocnice, kde musel podstoupit operaci. Policisté, kteří se případem zabývají, po cyklistovi stále pátrají, zatím však bez výsledku,“ dodal mluvčí.
Policie nyní zveřejnila záznam z kamery, která údajného útočníka zaznamenala. „S tímto mužem potřebují policisté hovořit a vyzývají jej, aby se přihlásil na lince 158. Stejné číslo může kontaktovat také kdokoli, kdo muže ze záznamu poznává,“ dodal mluvčí.
Policie v Brně hledá cyklistu, která napadl a zranil chodce (27.3.2026) Policie ČR