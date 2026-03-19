Karmazín se zřejmě začal domnívat, že je nepostižitelný.  V listopadu 2024 začal při odjezdu z garáží obchodního centra Futurum v Brně vyhrožovat pracovníkovi bezpečnostní služby. „Počkám si na tebe a pak uvidiš,“ řekl při odjezdu se svou škodovkou.

Mířil na hlavu

Už o malou chvíli později se vrátil. Najel do brány, vystoupil z auta, vytáhl pistoli a namířil ji sekuriťákovi na hlavu. „Ču*áku, víš co je to devítka? Zastřelím tě,“ začal vyhrožovat. Vyděšený pracovník ostrahy se dal na útěk a schoval se v obchodním centru. Netušil, že zbraň je plynová. Podle expertů nebylo divu, od pravé byla téměř k nerozeznání.

„Hrozil jsem mu, to jo, ale nemyslel jsem to vážně a na hlavu jsem mu nemířil,“ tvrdil u soudu. Videozáznam byl ovšem proti němu. Potvrdil verzi předloženou státním zastupitelstvem. Pistole mířící na hlavu člena ochranky byla dobře vidět.

U soudu žadonil o podmínku

Už od Městského soudu za to Karmazín vyfasoval 40 měsíců vězení. Tam se mu ale vůbec nechtělo. Odvolal se proto ke Krajskému soudu, kde ve čtvrtek žadonil.

„Chci šanci, jsem schopen se napravit. Jsem přesvědčen, že by bylo účelnější, pokud bych dostal podmíněný a peněžitý trest. Zároveň souhlasím se zákazem řízení na čtyři roky,“ řekl se představy o trestu.

To Krajský soud v Brně jednohlasně odmítl. „Obžalovaný byl ohrožen sazbou dva až deset let, přičemž podmíněný trest už nepřicházel v úvahu. Jestliže byl stanoven ve spodní pětině tohoto zařazení, rozhodně nebyl nijak nepřiměřeně přísný a odvolání se zamítá,“ zdůraznila jménem senátu soudkyně Markéta Jirsová.

VIDEO: Opilec na českobudějovickém sídlišti hrozil, že se zastřelí, měl u sebe samopal. (říjen 2025)

David Karmazín stráví 40 měsíců za mřížemi, za vyhrožování sekuriťákovi zabitím, za loupež a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Autor: Hynek Zdeněk