„Předmětem trestního stíhání je majetkový trestný čin, k jehož spáchání mělo dojít v rodinném prostředí státní zástupkyně před deseti lety, v roce 2016,“ řekl pro server seznamzpravy.cz krajský státní zástupce Jan Sladký.
Žalobkyně: Nic nikomu nedlužím
Podle trestního oznámení, které podal nevlastní syn, Šimečková zpronevěřila 2,3 milionu korun z mladíkova dědictví po matce a použila je na koupi bytu v centru Brna.
Státní zástupkyně vinu odmítá a trvá na tom, že si peníze nevypůjčila. „Nemám vám k tomu co říct. Je to nesmysl. Žádné peníze nikomu nedlužím. Předpokládám, že věc bude odložena,“ řekla.
Nezletilý kývl na půjčku
Šimečkovi v devíti letech zemřela jeho matka. Jeho otec se později seznámil se žalobkyní. Tehdy šestnáctiletý mladík kývl podle svých slov otcově partnerce na půjčku více než dvou milionů korun, a to za příslib, že Šimečková pro rodinu koupí rozlehlý byt.
Žalobkyně záhy po převodu peněz koupila byt v historickém domě v ventru Brna. Dospělí ale nepožádali o souhlas opatrovnický soud, který je u tak vysoké částky vyžadován.
Dostal zpět jen část
Šimeček uvedl, že nevlastní matka později začala tvrdit, že si peníze jen vypůjčila a vrátí mu je. Jak plyne z výpisu účtu, 15. července 2022 mu poslala 400 tisíc. „Řekla mi, že dostanu zpátky i zbytek, jen je to velká částka,“ dodal s tím, že se tak nestalo.
Šimečková dál zůstává ve funkci. Podle zákona o státním zastupitelství může ministr spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce státního zástupce, který je trestně stíhaný.
„A to do pravomocného skončení trestního stíhání. Krajské státní zastupitelství v Brně žádné takové rozhodnutí ministra spravedlnosti neobdrželo," doplnil krajský státní zástupce.
Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025) PČR
