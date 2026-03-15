„Žena se nacházela nedaleko centra. Strážníci díky osobní znalosti hned věděli, o koho jde. Pro jistotu přivolali záchranku a po ujištění, že je kromě opilosti zdravotně v pořádku, zkontaktovali jejího přítele, který přislíbil její „naložení a odtah“,“ řekla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.
Čtyři promile
To se ovšem ukázalo jako nemožné. „Po necelé hodině přijali strážníci oznámení, že v městské části Poštorná leží opilý muž. Jaké však bylo jejich překvapení, když zjistili, že zatímco „ona“ čekala na benzince, „on“ si mezitím stihl „rezervovat“ místo na záchytce bez možnosti storna,“ pokračovala Rigó.
Dechová zkouška u něho zjistila čtyři promile alkoholu, čemuž nasvědčovala i prázdná láhev vodky, která vedle něho ležela. Milenecký pár, který je strážníkům už delší dobu známý, se tak „sešel“ až na záchytce.
