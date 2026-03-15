„Žena se nacházela nedaleko centra. Strážníci díky osobní znalosti hned věděli, o koho jde. Pro jistotu přivolali záchranku a po ujištění, že je kromě opilosti zdravotně v pořádku, zkontaktovali jejího přítele, který přislíbil její „naložení a odtah“,“ řekla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Čtyři promile

To se ovšem ukázalo jako nemožné. „Po necelé hodině přijali strážníci oznámení, že v městské části Poštorná leží opilý muž. Jaké však bylo jejich překvapení, když zjistili, že zatímco „ona“ čekala na benzince, „on“ si mezitím stihl „rezervovat“ místo na záchytce bez možnosti storna,“ pokračovala Rigó.

Dechová zkouška u něho zjistila čtyři promile alkoholu, čemuž nasvědčovala i prázdná láhev vodky, která vedle něho ležela. Milenecký pár, který je strážníkům už delší dobu známý, se tak „sešel“ až na záchytce.

„Jde o jedince mužského původu, který holduje drogám i alkoholu a ženu, která s ním ve spotřebě lihovin pevně drží krok. Když se rozdělí, je to problém „na druhou“,“ vysvětlila mluvčí strážníků.

VIDEO: Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025).

Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025).