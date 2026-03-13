Viditelně psychicky zlomeného penzistu přivedla do největší jednací síně krajského soudu dvoučlenná eskorta. Když měl pokračovat ve své obhajobě z ledna, při níž zkolaboval, a museli mu pomoci záchranáři, měl neustále slzy na krajíčku. Vůbec se přitom nelitoval.
Vyměnil bych svůj život za jeho
„Je mi strašně líto, co se stalo. Udělal jsem něco, co bych ani já nedokázal nikomu odpustit. Musel jsem být v afektu. Všechno jsem měl tehdy jakoby v mlze. Kdyby to šlo, vyměnil bych jeho život za svůj,“ řekl obžalovaný.
Se synovcem, který bydlel ve stejném domě, měl spory, které vygradovaly platbou za plyn. „Bylo potřeba platit měsíčně náklady ve výši 6 600 korun. Synovec mi ovšem řekl, že více než 1 500 korun platit nebude. Já tak musel doplácet 5 100 korun. V bytě jsem měl přitom jen 16 stupňů. To, co jsem ale udělal, mne ale i tak neomlouvá,“ řekl před soudem.
Tvrdý psychologický posudek
Pak už jen zdrceně poslouchal výpovědi hasičů a policistů. Zarazil se až v okamžiku, když před soud předstoupila soudní znalkyně z oboru psychologie. Její hodnocení znělo pro něj viditelně až příliš tvrdě.
„Je to narcistická povaha, která má tendenci upřednostňovat sám sebe. Problémy řeší agresí. Netrpí žádnou duševní poruchou. V době činu byl schopen se ovládat a rozpoznat své jednání. Není důvod navrhovat psychiatrické léčení,“ řekla znalkyně.
Brněnská vražda u soudu: Invalida (48) zastřelil soka (†42)! „Žárlivý skinhead není dobrá kombinace,“…
Státního zástupce zajímalo, proč byl obžalovaný před střelbou ozbrojen. „Revolver jsem měl u sebe proto, že jsem ho chtěl jít odevzdat s dalšími zbraněmi, které jsem měl v už autě, na policii,“ vysvětlil.
Přestože líčení u krajského soudu začalo v pátek už časně ráno a trvalo téměř celý den, verdikt ještě nepadl. Soud si předvolal další svědky. Pachateli hrozí až 20 let ve vězení.
VIDEO: Alexandru Cebotari byl odsouzen na 42 měsíců do věznice za to, že v Brně znásilnil prostitutku (duben 2024). Alexandru Cebotari byl odsouzen na 42 měsíců do věznice za to, že v Brně znásilnil prostitutku. Hynek Zdeněk
Alexandru Cebotari byl odsouzen na 42 měsíců do věznice za to, že v Brně znásilnil prostitutku. Hynek Zdeněk