Drama se odehrálo v listopadu 2024 v baru v centru Brna. Po potyčce s jedním z návštěvníků si ho Valentyn D. „podal“ venku. Kopy a pěstmi ho doslova umlátil.
„Když viděl, že je v bezvědomí, snažil se ho probrat proplesknutím a kbelíkem vody, který si přinesl z baru. To už jsem volal sanitku. Okamžitě ke mně přiskočil a vyhrožoval mi, že si mne najde a zabije,“ řekl jeden ze svědků.
Valentyn D. byl policisty zadržen na místě činu a putoval do brněnské vazební věznice. Rozhodně se ale nedá říci, že by se tam nějak zklidnil, právě naopak. Když mu na celu přivedli Martina P., okamžitě ho začal šikanovat.
Sex i slepice
„Přinutil ho spát mimo lůžko, nutil ho pít moč, kvokat jako slepice a „zobat“ vysypané vločky ze země. Následně ho donutil, aby ho sexuálně uspokojil,“ řekl státní zástupce.
Valentyn D. měl problémy už ve své vlasti, na Ukrajině. „Už v dětství jsem se stal sirotkem a živil jsem se kriminální činností. Ve věznici pro mladistvé delikventy jsem se nechal vytetovat osmicípou hvězdu a kříž na krku. Chtěl jsem tím ukázat, že jsem mírumilovný člověk,“ řekl před soudem.
Tetování síly
Podle znalců ovšem oba symboly znamenají ve vězeních východní Evropy úplně něco jiného. Zmíněná hvězda je symbolem vysoce postaveného zločince, který se neklaní státní moci, kříž na krku je pak znakem odvahy.
Alarmující je, že Valentyn už dříve zabil už jednoho muže, a to při podobné potyčce, jak v Brně. „Byla to náhoda, nebyl to úmysl. Na Ukrajině jsem byl za to odsouzen na pět let vězení,“ zdůraznil.
Odmítla žádost, zmlátil ji
U soudu četl soudce Michal Zámečník výpověď jeho bývalé přítelkyně, ze které vyplynulo, že má silné sklony k násilí, a to nejen k mužům, ale i ženám.
„Po tříměsíční známosti mne požádal o ruku. Když jsem odmítla, zmlátil mne. Toho osudného listopadové dne mi z baru volali, ať si pro něho přijedu. Když jsem přijela, zase mě zmlátil. Pak mi poslal pět video vyhrůžek, oznámila jsem to proto policii. Bojím se ho, už ho nikdy nechci vidět,“ řekla.
Valentyn D. je nyní stíhán z řady zločinů a přečinů. Soudní líčení bude v následujících měsících pokračovat výpověďmi svědků. Agresorovi hrozí až 18 let vězení.
