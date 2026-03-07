V peněžence při přebírání napočítali 11 tisíc korun v bankovkách a mincích. Městská policie nyní zveřejnila video, ve kterém muž zákona dívenky pochválil. „Při pochvalách a slovech uznání od kolegy se obě slečny jen skromně usmívaly,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Našla se i majitelka
Dobrý skutek děvčat měl navíc radostný závěr. Na služebnu totiž později dorazila nešťastná Brňanka (51), která peněženku postrádala. Po ověření údajů se jí vrátila zpět do kabelky.
Brno: Poctivé školačky našly a odevzdaly ztracenou peněženku (7.3.2026) Městská policie Brno
