V kopci v nepřehledném úseku, kde je mimo jiné zakázáno dopravní značkou předjíždění a kde se před půldruhým rokem za podobných okolností stala tragická dopravní nehoda, ztratil za kamionem nejprve trpělivost řidič Nissanu.
K čelnímu střetu s protijedoucím vozem scházelo pár vteřin, jeho řidič naštěstí stačil výrazně brzdit. Další čtyři šoféry za hazardérem to neodradilo, udělali podobný manévr. Žádný z nich ale netušil, že jejich počínání ze vzduchu monitoruje policejní dron. Po pár stovkách metrů měli všichni jasno.
„Policisté jim za přestupek uložili pokuty v rozmezí od čtyři a půl do pěti a půl tisíce korun. K tomu musí všichni počítat s šestibodovým ohodnocením,“ shrnul policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Jeden z hříšníků s přestupkem nesouhlasil, jeho počínání bude tedy řešit správní orgán. Ten může v tomto případě vedle šestibodového ohodnocení uložit pokutu od sedmi do pětadvaceti tisíc korun.
Policejní dron odhalil na Hodonínsku pětici hazardérů (7.3.2026) Policie ČR
