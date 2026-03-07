V kopci v nepřehledném úseku, kde je mimo jiné zakázáno dopravní značkou předjíždění a kde se před půldruhým rokem za podobných okolností stala tragická dopravní nehoda, ztratil za kamionem nejprve trpělivost řidič Nissanu.

K čelnímu střetu s protijedoucím vozem scházelo pár vteřin, jeho řidič naštěstí stačil výrazně brzdit. Další čtyři šoféry za hazardérem to neodradilo, udělali podobný manévr.  Žádný z nich ale netušil, že jejich počínání ze vzduchu monitoruje policejní dron. Po pár stovkách metrů měli všichni jasno.

Šílené předjíždění: Řidičky neodhadly rychlost, ohrozily i policisty

Řidička (60) v bílém hyundai se pokusila předjet kolonu. Jen shodou náhod nedošlo ke střetu s auty v protisměru.

„Policisté jim za přestupek uložili pokuty v rozmezí od čtyři a půl do pěti a půl tisíce korun. K tomu musí všichni počítat s šestibodovým ohodnocením,“ shrnul policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Jeden z hříšníků s přestupkem nesouhlasil, jeho počínání bude tedy řešit správní orgán. Ten může v tomto případě vedle šestibodového ohodnocení uložit pokutu od sedmi do pětadvaceti tisíc korun.

Policejní dron odhalil na Hodonínsku pětici hazardérů (7.3.2026) Policie ČR