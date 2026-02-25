Nehoda se stala kolem šesté ráno na silnici ve směru Lažánky. „Šlo o mladého řidiče, příčinou nehody bylo zřejmě nepřizpůsobení rychlosti. Okolnosti nehody ale zjišťujeme,“ uvedl mluvčí policie Petr Vala. Dechová zkouška u řidiče byla negativní.
Po nehodě začalo řidiči dost rychle téci do bot, takže musel z auta, které se takřka celé potopilo, přelézt na střechu a čekat na záchranu. „Hasiči ho zachránili pomocí nastavovacích žebříků. Auto následně vytáhl náš vyprošťovací,“ uvedli hasiči.
U nehody zasahovali i záchranáři. „Měli jsme v péči mladého muže, kterého jsme ošetřili. Byl podchlazený, proto jsme mu poskytli tepelný komfort a k další péči převezli do blanenské nemocnice,“ podotkla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Škoda na vozidle je zhruba 80 tisíc.
