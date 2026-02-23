Než strážníci přijeli na místo, v oknech se už objevovaly hlavy probuzených lidí. Chtěli vědět, proč jim auto se zapnutými výstražnými světly pořád hučí pod okny a kdo tak brzy ráno řeže motorovou pilou.
Jen tu spím
„Hlídka spícího probudila, vyzvala k vypnutí motoru a vystoupení z auta. Muž měl zjevné problémy s koordinací a mluvil značně nesrozumitelně. Následná dechová zkouška ukázala hodnotu 2,25 promile alkoholu,“ řekl mluvčí strážníků Václav Kadraba.
„Nevím, kdo to auto tady tak zaparkoval. Já jsem se chtěl v něm jen vyspat,“ vysypal vysvětlení na strážníky. Ti ho tedy jen upozornili, že nesmí řídit a odjeli. Ne však daleko, muže raději sledovali dál zpoza rohu.
Já nic, já muzikant
„Řidič po chvíli nasedl do auta a odjel. Strážníci proto hned vyjeli za ním. Za nejbližší křižovatkou vozidlo zastavili a všimli si, že si muž krkolomně přesedá z místa řidiče na sedadlo spolujezdce,“ pokračoval Kadraba.
Když se mu to podařilo, spokojeně se usadil a strážníkům drze tvrdil, že neřídil, jen se prý vezl. To už ale na místě zastavili i policisté. „Když ho při jízdě míjeli, zaznamenala jeho jízdu jejich palubní kamera. Případ si tak s podezřením na spáchání trestného činu převzali,“ dodal mluvčí strážníků.
VIDEO: Opilý řidič v Brně ujížděl protisměrem, nadýchal tři promile (únor 2026).
Opilý řidič v Brně ujížděl protisměrem, nadýchal tři promile Policie ČR