Nešťastník operátorovi uvedl, že se nejspíš nachází u hráze. Po několika hodinách v bezvědomí však nebyl schopen přesně určit svou polohu. Sdělil pouze místo odkud vyšel a přibližnou trasu, kterou se vydal.
Problémy s mobilem i určením místa
„Situaci komplikoval fakt, že měl u sebe mobilní telefon, u něhož se ale zablokovala SIM karta, takže nebylo možné jednoduše provést jeho lokalizaci prostřednictvím mobilní sítě,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že muži zároveň hrozilo vybití baterky v mobilu.
Záchrana muže po kolapsu u Nových Mlýnů Policie ČR
Pátrání ztěžovalo také sněžení a večerní teploty pohybující se kolem bodu mrazu. Kvůli svému stavu se nedokázal sám postavit a po dlouhém ležení v blátě byl silně podchlazený.
Počasí zhatilo start vrtulníku
Kvůli nepříznivému počasí nemohl odstartovat ani vrtulník s nočním viděním. Policisté proto pokračovali v pátrání pouze po zemi, a to včetně psovoda. Pohyb v těžkém a podmáčeném terénu byl velmi náročný. „K orientaci v terénu pomáhala alespoň termovize, kterou byla vybavena hlídka z Pohořelic,“ dodal mluvčí.
Po téměř třech hodinách se nakonec podařilo muže najít přibližně sedm kilometrů od místa, odkud původně vyšel. Bezmocně ležel na polní cestě u řeky Svratky, když jeho volání o pomoc zaslechla hlídka z Hustopečí.
„Policisté mu okamžitě poskytli tepelný komfort a z náročného terénu jej transportovali na dostupné místo, kde si jej převzala záchranná služba. Ta muže převezla do nemocnice k dalšímu ošetření,“ uzavřel akci se šťastným koncem policista.