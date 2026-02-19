Partneři se vypravili do areálu bývalých řečkovických kasáren proto, aby si do místních skladových kójí uložili osobní věci, neboť se stěhovali. Muž se ženou ale na sebe postupně začali tak hulákat, že se policistům až otřásala okna. Šli se tedy podívat, co se děje.
Hříšní řidiči
Partneři se sice při jejich příchodu okamžitě zklidnili, ale policisté je přesto zkontrolovali. Problém nastal v okamžiku, když chtěli strážci zákona vidět řidičské průkazy. Každý z milenců totiž na místo přijel ve vlastním voze.
Rozhádaný pár v Brně přišel o svá auta (únor 2026). Policie ČR
„Vyšlo najevo, že oba mají opakovaně vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel. Muž navíc nikdy nevlastnil řidičský průkaz a dluží na pokutách skoro padesát tisíc korun,“ upozornil mluvčí policie Bohumil Malášek.
Cestou domů pak měla dvojice dostatek času si své problémy vyříkat. Prostoru k tomu měla dost. Museli domů pěšky. Policisté totiž obě auta nechali odtáhnout. Za porušení zákazu řízení navíc každému z hříšníků reálně hrozí pobyt ve vězení.