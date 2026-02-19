Cyklista byl evidentně silně opilý, měl problém s policisty vůbec komunikovat. „Po ránu jsem si dal dvě piva,“ dušoval se. Dechová zkouška ale přinesla výsledek téměř 3,5 promile alkoholu.
Neustále vrávorající muž přesto trval na tom, že z místa kontroly na svém kole odjede. „Strážníci tedy využili svého oprávnění a jízdní kolo mu odejmuli. Muž následně zamířil v doprovodu strážníků na záchytnou stanici,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.
Na záchytce předvedl flamendr další výstup, když začal být na tamní personál vulgární. Kvůli hrozbě napadení ho zkrotili až přítomní strážníci. Po vystřízlivění čeká ochmelku správní řízení pro porušení dopravních předpisů.
Opilý cyklista v centru Brna skončil na záchytce Městská policie Brno
Opilý cyklista v centru Brna skončil na záchytce Městská policie Brno