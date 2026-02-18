K nehodě došlo loni v polovině března na frekventovaném tahu I/50 mezi Brnem a Uherským Hradištěm nedaleko Slavkova u Brna a poblíž křižovatky u Hodějic.

Čtrnáctiletý chlapec, nadějný fotbalista, se jel se svým kamarádem projet na kole.  Když chtěli přejet napříč hlavní silnici, přiřítil se bavorák řízený Patrikem K.

Došlo k děsivé tragédii. Jeden chlapec unikl, druhý nikoliv. Utrpěl po nárazu natolik vážná zranění, že na místě zemřel.

122 km/h na sedmdesátce

„V době snížené viditelnosti a začínajícího soumraku měl na svém voze zapnuté jen LED proužky svícení. Výrazným způsobem překročil rychlost, jel nejméně 122 km/h v místě, kde je povolená rychlost 70 km/h. Nestačil pak s ohledem na vysokou rychlost reagovat na dva cyklisty projíždějící křižovatkou a jednoho z nich srazil,“ popsal počínání viníka žalobce Radek Hůlka.

Nikdy se s tím nevyrovnáme

Bratr měl celý život před sebou, byli jsme na něj velmi pyšní. A on se už k nám nikdy domů nevrátí. Řidič překročil rychlost tam, kde to znal. Na přehledném úseku způsobil smrt mého bratra. Nikdy se s tím nevyrovnáme,“ řekla u soudu chlapcova sestra. 

Řidič prohlásil vinu. „Kdybych to tak mohl vrátit zpátky. Rád bych dál pracoval a mohl tak poškozeným finančně pomoci,“ apeloval na soudce obžalovaný mladík. Obhajoba žádala podmínku, leč bez úspěchu.

Soudce: Jde o neodčinitelný následek

„Jde o fatální a neodčinitelný následek, proto je omezení svobody na místě. Byť jde o doposud netrestaného," vysvětlil verdikt soudce Karel Menšík, který označil jízdu a zejména dosaženou rychlost auta těsně před osudnou srážkou za extrémně vysokou.

Rodině zemřelého přiznal odškodné v součtu čtyř milionů korun. Verdikt zatím není pravomocný. 

