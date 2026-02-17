Hasiči se o požáru dozvěděli krátce před desátou hodinou a už při příjezdu do obce věděli, že nejde o planý poplach. Dým byl vidět na kilometry daleko. „Vyhlásili jsme druhý stupeň poplachu. Na místo vyjelo 11 jednotek,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Hořelo ve sklepě

Při příjezdu hasiči zjistili, že hoří sklep. Okamžitě použili vodní proudy a zabránili tak, aby oheň přeskočil i do rodinného domu. V zakouřeném prostoru našli jednoho muže.

„Šlo o muže seniorského věku, který se nadýchal zplodin. Po ošetření na místě jsme ho převezli k další péči do hodonínské nemocnice,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Mezitím se při zásahu zranil i jeden z dobrovolných hasičů. Naštěstí o nic vážného nešlo, a tak ho mohli záchranáři ponechat na místě. „Příčina požáru, rozsah škody a uchráněného majetku je zatím předmětem šetření,“ dodal mluvčí hasičů.

