Dirda nedokázal své agresivní chování v provozovně vysvětlit. „Úpně si to nepamatuji. Já tam ale šel jen něco ukrást," hájil se. Ze stojanu vzal podle obžaloby krabici s čisticími prostředky, ženu v šestém měsíci těhotenství měl uchopit za ruku a udeřit krabicí do temene hlavy.
Kadeřnice ve strachu z nevyzpytatelného „návštěvníka“ zavolala manželovi. Agresor následně sebral z pultu notebook a odešel ke dveřím. Tam ještě ženě vyhrožoval, přičemž mu notebook vypadl z ruky na chodník.
V tom okamžiku se objevil manžel poškozené. Zatlačil útočníka zpět do provozovny a kontaktoval policii. Hlídka útočníka spoutala a převezla do policejní cely. Za loupež mu hrozilo od dvou do deseti let vězení.
V base je jako doma
Městský soud v Brně mu uložil 6 a půl roku ve věznici s ostrahou. Dirda se odvolal, leč neuspěl. „Nenacházíme žádnou polehčující okolnost mimo jiné i kvůli trestní minulosti obžalovaného. Trestán byl 21x, na kontě má 11 pobytů ve vězení," shrnula předsedkyně odvolacího senátu Markéta Jirsová. Rozsudek je pravomocný.
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