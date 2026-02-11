Jeho agresivní chování se stupňovalo. „Následně vzal ze stojanu krabici s čisticími prostředky, ženu měl uchopit za ruku a udeřit ji krabicí do hlavy,“ popsala policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Manžel zasáhl včas
Kadeřnice ve strachu z nevyzpytatelného „návštěvníka“ zavolala manželovi. Agresor následně sebral z pultu notebook a odešel ke vstupu. Tam ještě ženě vyhrožoval, přičemž mu notebook vypadl z ruky na chodník. V tom okamžiku se na místě objevil manžel poškozené. Zatlačil útočníka zpět do provozovny a kontaktoval policii.
Hlídka dorazila do pěti minut. Násilníka (45) spoutala a převezla do policejní cely. „Nyní se bude zodpovídat z trestného činu loupež, za který mu může hrozit pobyt ve vězení až na deset let,“ shrnula mluvčí.
VIDEO: Lupiči přepadli v Brně ženu, kamerám neunikli
Lupiči přepadli v Brně ženu, kamerám neunikli Policie ČR
Lupiči přepadli v Brně ženu, kamerám neunikli Policie ČR