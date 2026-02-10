Kamiony se srazily na 191. kilometru. „Jedná se o nehodu s vyproštěním,“ napsali hasiči na síti Threads. Policie potvrdila úmrtí jedné osoby. „Nákladní vůz z dosud nezjištěných příčin zezadu narazil do druhého, jeden člověk při nehodě zemřel," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Hasiči řidiče museli z vraku vyprostit, ale záchranáři už mu nedokázali pomoci. „Jeden člověk na místě zemřel ještě před naším příjezdem, jeho zranění byla bohužel neslučitelná se životem. Měli jsme v péči ještě jednu ženu, tu jsme k vyloučení vážnějších zranění převezli do nemocnice,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
