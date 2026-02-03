Když společně přijeli k bytu, našly dveře dokořán a na chodbě smutně postávající hochy. Ti se svěřili, že mají obavy, jestli nemá otec otravu alkoholem nebo jiné vážné zdravotní potíže. Hlídka po několika pokusech muže konečně probrala.

„Z jeho dechu cítili alkohol, zastřeně vyslovoval a působil, že se v nastalé situaci dokonale neorientuje. Při zkoušce na alkohol hlídce nadýchal přes dvě a čtvrt promile,“ popsal tristní výjev mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Žena si následně oba syny odvedla.

Ochmelka se třemi promile ujížděl hlídce: Vezl opilé děti!

Opilý šofér bavoráku s třemi promile ujížděl policejní hlídce. Po dopadení tvrdil, že měl jen jedno pivo.
Na opilce po probuzení čekalo nemilé překvapení. Strážníci přivolali státní policii, která muži vysvětlila, že mu hrozí trestní stíhání kvůli možnému ohrožování výchovy dětí. Případem se bude navíc zabývat i sociálka.

VIDEO: „Svou střízlivou verzi jsem nesnášela.“ Herečka Lumíra Přichystalová otevřeně promluvila o boji s alkoholem.

 