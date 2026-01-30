Policie zveřejnila video jako varování před nesmyslným riskem. „Ze záznamů městských dopravních kamer je patrné, že po průjezdu autobusu se chodkyně rozeběhla z chodníku do vozovky na signál „Stůj“. Dostala se tak přímo před rozjíždějící se vozidla,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Šofér v pravém pruhu stačil zastavit, kolega v levém nikoliv. „Došlo ke střetu, při kterém byla chodkyně sražena. Měla však štěstí v neštěstí. Nehoda se totiž odehrála přímo před zraky zdravotnických záchranářů, kteří na křižovatce čekali na signál „Volno“, a mohli jí okamžitě poskytnout první pomoc,“ popsal situaci mluvčí.
Žena v Brně přecházela na červenou, srazilo ji auto (leden 2026) Policie ČR
Policie pěší hazardéry varuje
Z výsledků šetření nehod v Jihomoravském kraji za rok 2025 vyplývá, že za každou třetí nehodu s účastí chodce stojí právě jeho chyba nebo nepozornost. „Policisté řešili v uplynulém roce 307 nehod s chodci a 109 z nich zavinili chodci což je proti předchozímu roku mírný nárůst,“ podtrhl policista.