„Kamion se převrátil přes oba jízdní pruhy a z nákladního prostoru se vysypala jablka,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Zprvu mohli ještě řidiči místo objíždět kyvadlově přes nedalekou čerpací stanici, později ale tento průjezd policisté uzavřeli. Šoféry tak čekala zajížďka přes české i rakouské území. Vyproštění kamionu a následně úklid jablek trvaly až do nedělní půlnoci. Z obou stran se před místem nehody tvořily dlouhé kolony.
„Řidič se zranil pravděpodobně lehce, ale kvůli vyloučení vážnějších zranění ho záchranáři vezli do nemocnice v Břeclavi,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Zkouška na alkohol u polského řidiče (66) vyzněla negativně.
