Celkem se jednalo o 19 vloupání, přičemž si pachatel nejvíc oblíbil brněnské ordinace. Kamerové záznamy z okolí míst činů vedly kriminalisty k přesvědčení, že je má na svědomí jedna a tatáž osoba.
„S každým dalším záznamem začínali mít policisté jasněji, vybavil se jim totiž cizinec, kterého v minulosti prověřovali kvůli majetkové trestné činnosti. Tehdy byl za krádeže z České republiky vyhoštěn,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.
K úspěšnému konci pátrání nakonec výrazně dopomohl pozorný policista procházející nádražím. „Při výslechu se muž pod tíhou důkazů přiznal k celé řadě vloupání. Policisté jej obvinili z celkem devatenácti skutků a je možné, že jejich počet ještě poroste,“ dodal mluvčí. Cizinec putoval do vazby, kde si počká na soud.
Zloději v bílém přepadli zlatinictví v Bratislavě
