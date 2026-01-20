Z jímky mohlo v pondělí na farmě u Podmyčí na Znojemsku uniknout až 3000 m3 kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Část se dostala do Dyje.
Znečištění se posouvá velmi pomalu, postupně se ředí vodou a slábne. Vodohospodáři však mají obavu, že by se mohlo dostat až do znojemské vodárenské nádrže, která zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolí. Nádrž je však od znečištění stále kilometry daleko.
Ve Vranově ale mají lidé, kteří používají studny, doporučeno, vodu nepoužívat. „Ve Vranově kromě Junáckého údolí mají všichni vodovody. Těm, co využívají studny, to je asi deset domácností, je zatím doporučeno, aby si kupovali pitnou vodu,“ uvedl pro novinky.cz starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.
Ryby přežily
Amoniak, tedy čpavek, ve vodě postupně oxiduje a vyprchává. „Úhyn ryb hlášen nebyl,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Vodohospodáři nepustili do řeky více vody z Vranovské přehrady, aby se kejda ve vodě ještě víc neředila. „Kejda je dost hustá a drží se u dna. Největší riziko je, že by amoniak ohrozil kvalitu vody ve vodárenské nádrži Znojmo, který se nachází pod tím místem. Takže nebudeme nadlepšovat stav vody, ono by se to jen rychleji posunulo k té vodárenské nádrži, což nechceme,“ podotkla Kučerová.
Únik šetří policie
Protržení jímky už vyšetřuje policie. „Zahájili jsme úkony trestního pro poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Okolnosti vyhodnocujeme,“ potvrdil mluvčí policie Bohumil Malášek. Proud kejdy zasáhl i několik osobních aut a nemovitost ve Vranově nad Dyjí. Policie nikoho neobvinila.
Kejda zaplavila dům i auto
Vrchní část jímky s celkovým objemem zhruba 6000 metrů krychlových se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding.
„Po náhlé destrukci stěny jímky se uvolnila masivní vlna kejdy, která se údolím šířila směrem k Vranovu nad Dyjí. V ulici Junácká louka došlo k zaplavení rekreační budovy, která se používá pro tábory, ale i přes rok je obydlená, a několika zaparkovaných vozidel. Kontaminace následně postoupila až do toku řeky Dyje,“ popsal na webu hasičů Jaroslav Mikoška.
Hasiči na místo vyslali mobilní chemickou laboratoř i dronovou službu, zaměřili se na sanační a čerpací práce.
„Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou,“ uvedl v pondělí ředitel zemědělské společnosti Josef Kolář. Podle něj šlo zhruba o devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím,“ dodal.
