„Jímka byla částečně pod zemí, má ale i část nad zemí, kde došlo zřejmě k provalení zdi. Budeme odebírat vzorky, provozovatel tam má cisterny, které to odčerpávají," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Na místo dorazila i mobilní chemická laboratoř.
Jímka se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding Dešná. „Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou," řekl ředitel Josef Kolář.
Podle něj šlo o zhruba devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím," dodal ředitel.
Zředí ji vodou z přehrady
Část odpadu se dostala do řeky, norné stěny ale hasiči nenasadili, protože se kejda ve vodě ředí. Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá právě do Dyje. „Z naší strany by bylo možné upustit více vody z Vranovské přehrady, ta by ji ještě více naředila." uvedla mluvčí.
Junácký potok protéká Vranovem nad Dyjí. Zasažená nemovitost je rekreační a používaná jako hlavní budova k táborům, je však obydlená. „Naše občany to nijak nepoškodilo šlo a ještě jde to korytem. Výjimkou je jedna rodina, která bydlí na začátku," řekl starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu).
„Havárii řeší vodoprávní úřad ORP Znojmo, jeho zástupci jsou na místě.Naše účast zatím nebyla vyžadována, poskytujeme vodoprávnímu úřadu součinnost formou konzultací," reagovala mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.
Středočeští hasiči zachránili čtyř dobrovolné hasiče z Krnova ze střechy zatopeného vozu. Lukáš Vejvar
