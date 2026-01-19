„Jímka byla částečně pod zemí, má ale i část nad zemí, kde došlo zřejmě k provalení zdi. Budeme odebírat vzorky, provozovatel tam má cisterny, které to odčerpávají," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Na místo dorazila i mobilní chemická laboratoř.
Jímka se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding Dešná. „Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou," řekl ředitel Josef Kolář.
Podle něj šlo o zhruba devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím," dodal ředitel.
Od ředění vodou z přehrady upustili
Část odpadu se dostala do řeky, norné stěny ale hasiči nenasadili, protože se kejda ve vodě ředí. K možnosti upustit více vody z Vranovské přehrady k většímu ředění, nakonec nedošlo. „Kejda se, vzhledem ke své hustotě, drží u dna a amoniak postupně vyprchává a oxiduje na neškodné sloučeniny,“ vysvětlili zástupci Povodí Moravy na sociálních sítích.
Junácký potok protéká Vranovem nad Dyjí. Zasažená nemovitost je rekreační a používaná jako hlavní budova k táborům, je však obydlená. „Naše občany to nijak nepoškodilo šlo a ještě jde to korytem. Výjimkou je jedna rodina, která bydlí na začátku," řekl starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu).
Dodávky pitné vody bez ohrožení
Kejda, která vytekla v pondělí do Junáckého potoka u Podmyčí na Vranovsku a dostala se i do Dyje, neohrozí zásobování pitnou vodou v regionu. Informovalo o tom vedení Znojma i zástupci Vodárenské akciové společnosti.
„Jako provozovatel vodovodů a kanalizací na Znojemsku ujišťujeme veřejnost, že zásobování pitnou vodou v regionu není v současné době ohrožené,“ sdělili zástupci společnosti na sociálních sítích.
