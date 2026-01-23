Ženě zavolal muž, který se představil jako policista ze Šumperka. Vyrukoval s historkou o tom, že eviduje žádost o sjednání půjčky na její jméno. Prý do tamní banky přišel muž s notářsky ověřenou plnou mocí, ale nakonec z banky po potyčce s úřednicí utekl.
Podvodník měl neuvěřitelné štěstí, žena totiž zrovna skutečně řešila ztrátu svých dokladů. „Následoval standardní psychologický nátlak po telefonu, při kterém se na straně podvodníků střídali falešní policisté, pracovník banky a bezpečnostní technik. Ženu dále instruovali, jak zabezpečit účet,“ popsal situaci jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
Vysáli i účet zaměstnavatele
Nešťastnice nejprve poslala do „úschovy“, dle instrukcí dalšího podvodníka vydávajícího se za pracovníka České národní banky, téměř milion korun. Jenže to nebylo všechno. Nátlak pokračoval a žena mu zcela podlehla. „Zabezpečila“ tak i další účty, ke kterým měla přístup. Jedním z nich byl i účet instituce, v níž pracovala.
„Několikahodinový nátlakový hovor pak poškozenou natolik ovlivnil, že svolila s instalací programu na vzdálenou správu svého počítače. Teprve po ukončení všech hovorů znejistěla, situaci začala řešit s bankou i na policii. Na záchranu peněz pak bylo pozdě. Celková škoda se pak vyšplhala na bezmála 10 milionů korun,“ shrnul policista.
Radnice: Provoz školy zůstává bez omezení
Podvod se týkal Zakladní a mateřské školy Salmova, což potvrdil zřizovatel, městský úřad v Blansku.
„Město coby zřizovatel školy se situací zabývá, radní se na svém mimořádném jednání sešli v nejbližším možném termínu. Ubezpečujeme, že provoz školy zůstává bez omezení a bez přímého dopadu na zaměstnance, žáky či jejich rodiče,“ uvedlo město na svém webu. Ředitelka měla oznámit rezignaci na svou funkci. Policie později oznámila, že se ve spolupráci s bankou podařilo zachránit 1,7 milionu korun.
Co radí policie
Nepodléhejte přesvědčení, že vždy dokážete podvodníka odhalit. Dokáží být velmi přesvědčiví, dokáží napodobit (zfalšovat) telefonní čísla, pošlou věrohodně vypadající potvrzení, předvolánky k výslechu… Obratně manipulují, dokážou vás dostat do stresové situace.
Jednoduchým opatřením je včasné ukončení hovoru a použití chladné hlavy pro vyhodnocení situace. Přesuny peněz na zabezpečené účty jsou nesmysl. Pokud si nebudete jistí, kontaktujte banku, známého, policii. Nikdy nedávejte k dispozici citlivé údaje, na nic neklikejte ani neinstalujte žádné programy.
VIDEO: Policie zveřejnila nahrávku podvodníka
Policie zveřejnila nahrávku podvodníka, který láká z lidí peníze. Policie České republiky