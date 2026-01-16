„Co ta agresivní jízda?“ ptal se zasahující policista. „Já se omlouvám. Pardon. Já vím, že se to nedělá,“ zněla odpověď. Brzy se však ukázalo, že muž za volantem není žádné neviňátko.
Policie v Brně zastavila řidiče bez papírů, vymlouval se, že veze auto mamince. (leden 2026) PČR
„Ukázalo se, že měl dva platné zákazy řízení, z nichž poslední platí až do roku 2027. Jízdu vysvětloval tím, že jen jede vrátit auto mamince," řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Jenže při kontrole se nabalovaly další potíže. V čelním skle se skvěla větší trhlina, test na drogy vyšel pozitivně. Ten ovšem šofér odmítl uznat a zároveň se odmítl podrobit lékařskému vyšetření.
„Policisté navíc zjistili, že nejde o jeho první prohřešek. V nedávné době ho totiž s podobným výsledkem zastavili už dvakrát,“ dodal mluvčí.
Svérázný řidič už vozidlo mamince nepřivezl. Skončil v policejní cele, automobil putoval na záchytné parkoviště. Muži hrozí stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.