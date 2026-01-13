„Já si myslím, že ten řidič asi má něco za sebou,“ řekl jeden z motoristů operátorovi na tísňové lince. Za Šebrovem před Lipůvkou se v protisměru objevila policejní hlídka. Služební vůz otočila a u Svinošic podezřelý osobák stopla.

„Pil jste něco před jízdou?“ zeptal se policista šoféra poté, co nafoukal do alkoholtestru. Ten tvrdil, že ne, jenže vzápětí se na displeji objevil stěží uvěřitelný údaj – 4,32 promile! „Šofér se hlídce doznal, že od rána prokládal pivo vodkou,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Šofér na Blanensku nadýchal přes 4 promile 

Hazardér přišel na místě o řidičák, na další cestu může zapomenout. O odvoz domů se nakonec musela postarat jeho rodinná příslušnice, která na místo kontroly pro řidiče dojela.

„Nyní muž bude čelit trestnímu stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento čin mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ shrnul stěží uvěřitelný případ policista.

Hazardér v oktávce nadýchal 4,32 promile. Pivo prý prokládal vodkou.
Autor: Policie ČR